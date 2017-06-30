Бельгия сокращает военный бюджет, несмотря на требования НАТО

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Оборонные расходы Бельгии в 2017 году сократятся к показателю 2016 года, несмотря на требование Североатлантического альянса повысить их до 2% ВВП, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Согласно обнародованным данным НАТО за 2010-2017 годы, Бельгия в текущем году профинансирует оборонные нужды в объеме 0,91% ВВП против 0,93% ВВП в 2016 году.

Военный бюджет королевства последовательно сокращается. Если в 2010 году оборонные расходы Бельгии составляли 1,08% ВВП, то в 2014 году – уже 0,98%. Согласно прогнозному показателю на текущий год, Бельгия займет среди стран-членов альянса предпоследнее после Люксембурга место по расходам на оборонные нужды.

Совокупный оборонный бюджет 29 стран-членов НАТО в 2017 году составит почти 946 миллиардов долларов, при этом США потратят на оборонные нужды 683,4 миллиарда долларов, говорится в докладе НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что военные расходы членов альянса растут третий год подряд, причем в 2017 году, по предварительной оценке, их рост составит 4,3%.