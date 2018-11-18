Бельгия и Нидерланды незаконно поставляли в Россию тонны груш

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Производители груш из Бельгии и Нидерландов последние четыре года поставляли в Россию груши в обход российских антисанкций. Об этом сообщила телекомпания RTBF со ссылкой на опрос газеты De Volkskrant, передает Report.

Производители из Бенилюкса каждый год отправляли в Россию порядка 70 тысяч тонн фруктов стоимостью 56 млн евро. Путь санкционных груш лежал через Белоруссию и Литву, а в документах на них говорилось, что фрукты были произведены за пределами ЕС. Официальные бумаги производители покупали в органах здравоохранения стран Африки. Утверждается, что таким образом бельгийцы и голландцы продают в Россию примерно половину объема, который удавалось реализовывать до введения антисанкций со стороны РФ.