​Бельгийская полиция арестовала двоих подозреваемых в ходе антитеррористической операции

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Полиция Бельгии провела антитеррористическую операцию, в ходе которой были арестованы два человека, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя прокуратуры, операция проводилась в ночь на субботу. Он подчеркнул, что пока слишком рано говорить о том, планировали ли задержанные совершить теракты на территории Бельгии или Франции.

На прошлой неделе в СМИ появились сведения, согласно которым в Бельгию и Францию из Сирии были направлены две группы экстремистов для подготовки терактов, аналогичных нападениям в Брюсселе 22 марта 2016 года и Париже 13 ноября 2015 года.