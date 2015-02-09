Бекхэм совместно с ЮНИСЕФ создает фонд помощи детям

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм объявил о создании совместно с ЮНИСЕФ фонда помощи детям, которые стали или рискуют стать жертвами насилия, жестокого обращения и болезней. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает агентство Рейтер.

По данным ЮНИСЕФ, в 2014 году более 15 миллионов детей были подвержены насилию в конфликтах и еще миллионы пострадали от стихийных бедствий. Всего в мире около 168 миллионов детей заняты детским трудом, а также являются жертвами сексуального насилия и работорговли.

"Сегодня дети нуждаются в помощи как никогда ранее. С тех пор как я завершил карьеру, у меня появилось больше свободного времени, и мне хочется делать что-то значительное, - заявил Бекхэм, уже 10 лет являющийся послом Детского фонда ООН. - Все, что я делал в своей жизни, привело меня к этому. Сейчас наступил момент, когда я могу помогать детям по всему миру. Я хочу, чтобы мои дети гордились этим".

Название фонда - "7". Это номер игровой футболки Бэкхема в "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу.