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    ​Бейонсе и ДиКаприо помогли Хиллари Клинтон собрать $47,5 млн

    Среди звезд, которые вложились в кампанию Клинтон, —Стивен Спилберг, Бен Аффлек, Ричард Гир и др.

    Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон в ходе своей предвыборной кампании смогла собрать в свою поддержку более $47,5 млн.

    Как передает Report, об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на официальные документы.

    О своем намерении баллотироваться в президенты США Клинтон заявила в апреле, после чего провела в Лос-Анджелесе два фандрайзинговых мероприятия среди голливудских звезд, в ходе которых удалось собрать $4 млн.

    Среди звезд, которые вложились в кампанию Клинтон, — Барбра Стрейзанд, Мэджик Джонсон, Тоби Магуайр, Стивен Спилберг, Бейонсе, Леонардо ДиКаприо, Бен Аффлек, Риз Уизерспун, Дакота Феннинг, Брайан Крэнстон, Ричард Гир, Хлоя Грейс Морец и др.

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