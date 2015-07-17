​Бейонсе и ДиКаприо помогли Хиллари Клинтон собрать $47,5 млн

Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Хиллари Клинтон в ходе своей предвыборной кампании смогла собрать в свою поддержку более $47,5 млн.

Как передает Report, об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на официальные документы.

О своем намерении баллотироваться в президенты США Клинтон заявила в апреле, после чего провела в Лос-Анджелесе два фандрайзинговых мероприятия среди голливудских звезд, в ходе которых удалось собрать $4 млн.

Среди звезд, которые вложились в кампанию Клинтон, — Барбра Стрейзанд, Мэджик Джонсон, Тоби Магуайр, Стивен Спилберг, Бейонсе, Леонардо ДиКаприо, Бен Аффлек, Риз Уизерспун, Дакота Феннинг, Брайан Крэнстон, Ричард Гир, Хлоя Грейс Морец и др.