    Барро: Франция поддержит решение по санкциям в отношении Ирана

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 13:33
    Барро: Франция поддержит решение по санкциям в отношении Ирана

    На заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе будут приняты санкции против лиц, ответственных за репрессии в Иране, включая членов правительства, прокуроров, руководителей полицейских подразделений, представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также причастных к блокировке интернета.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом заседания заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    "Невыносимые репрессии, обрушившиеся на мирное восстание иранского народа, не могут остаться без ответа. Мужественные мужчины и женщины Ирана стали жертвами насилия, и эти жертвы не должны оказаться напрасными. Именно поэтому сегодня мы примем санкции ЕС против ответственных за эти репрессии", - заявил журналистам глава МИД Франции.

    Барро сообщил, что активы более 20 физических лиц и организаций Ирана будут заморожены, им также будет запрещен въезд на территорию Европейского союза.

    "Вероятно, потребуется пойти дальше, и именно поэтому Франция вчера объявила, что поддержит включение КСИР в список террористических организаций Европейского союза", - заявил он, добавив, что совершенные преступления не должны остаться безнаказанными.

    Министр также отметил, что позиция Франции является призывом к иранским властям освободить заключенных, которые десятками тысяч были брошены в тюрьмы режима, прекратить казни, остановить продолжающиеся репрессии – самые жестокие в современной истории Ирана. "Париж также призывает восстановить доступ к коммуникациям и интернету и вернуть иранскому народу возможность самостоятельно решать свое будущее", - добавил он.

