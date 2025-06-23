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Барро: ЕС привержен признанию Палестинского государства 

Барро: ЕС привержен признанию Палестинского государства  Барро: ЕС привержена признанию Палестинского государства 
Другие страны
23 июня 2025 г. 13:41
Барро: ЕС привержен признанию Палестинского государства 

Доклад верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ясно устанавливает, что Израиль нарушил статью 2 соглашения об ассоциации с Евросоюзом, касающуюся нарушения прав человека.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом встречи в Брюсселе министров иностранных дел Европейского союза заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Последние события в регионе ни в коей мере на заставляют ЕС забыть о ситуации в Газе, сказал Барро.

"Призываем к немедленному прекращению огня, освобождению ХАМАС всех заложников и беспрепятственному, немедленному доступу гуманитарной помощи", - сказал он, добавив, что на сегодняшней встрече будет обсужден доклад верховного представителя ЕС о соблюдении Израилем соглашения об ассоциации, которое связывает его с Евросоюзом.

По словам главы МИД Франции, обсуждение доклада пройдут сегодня, и уже на следующей встрече Совета по иностранным делам в июле, будут сделаны выводы о следующих действиях.

При этом, подчеркнул он, Европа остается привержена признанию государства Палестина в коллективном движении, вовлекающем все заинтересованные стороны и направленном на возможности политического решения израильско-палестинского конфликта - решения с двумя государствами, основанного на гарантиях, предоставленных обеим народам.

"Именно в этом ключе мы активно готовим конференцию ООН, сопредседателями которой являются Франция и Саудовская Аравия, которую нам пришлось отложить по соображениям безопасности и логистики", - подытожил Барро.

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Версия на английском языке Barrot: EU remains committed to recognizing State of Palestine

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