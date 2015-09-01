Барак Обама станет участником шоу "на выживание"

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама станет участником телешоу "Одичавшие", которое ведет бывший британский спецназовец Эдвард "Беар" Гриллс.

Report со ссылкой на Би-би-си, в каждом выпуске шоу знаменитый участник с ведущим и оператором отправляется в экстремальную экспедицию по отдаленным местам. Предполагается, что участники шоу выживают в экстремальных условиях, полагаясь исключительно на свою сноровку, не имея никаких дополнительных запасов.

Обама станет первым в истории президентом США, который примет участие в шоу. До него в "Одичавших" снимались Бен Стиллер, Кейт Уинслет и другие знаменитости.

Обама и Гриллс, как сообщается, скорее всего пойдут в поход по Аляске. Выпуск шоу с президентом в главной роли будет показан на канале "Эн-би-си" в 2015 году.