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    ​Обама попросит верховный суд разрешить однополые браки по всей стране

    В американском министерстве юстиции сообщили, что направят в верховный суд соответствующее обращение

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Администрация Барака Обамы попросит верховный суд США легализовать однополые браки на федеральном уровне.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в американском министерстве юстиции сообщили, что направят в верховный суд соответствующее обращение, "чтобы сделать брачное равенство реальностью для всех американцев".

    В последние годы инстанция рассмотрела ряд исков о легализации ЛГБТ-союзов в различных американских штатах. Теперь же, по настоянию президентской администрации, суд рассмотрит введение соответствующей нормы по всей стране.

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