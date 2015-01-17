​Обама попросит верховный суд разрешить однополые браки по всей стране

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Администрация Барака Обамы попросит верховный суд США легализовать однополые браки на федеральном уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в американском министерстве юстиции сообщили, что направят в верховный суд соответствующее обращение, "чтобы сделать брачное равенство реальностью для всех американцев".

В последние годы инстанция рассмотрела ряд исков о легализации ЛГБТ-союзов в различных американских штатах. Теперь же, по настоянию президентской администрации, суд рассмотрит введение соответствующей нормы по всей стране.