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    Барак ​Обама предложит налог в 10 долларов за баррель нефти

    Сборы от него будут использоваться для строительства городского транспорта

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама предложит в бюджете на 2017 финансовый год беспрецедентный налог на нефть в размере 10 долларов за каждый баррель, которые пойдут на финансирование экологических инициатив и строительство инфраструктуры.

    Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

    Предполагается, что налог будут платить нефтяные компании, а сборы от него будут использоваться для строительства городского транспорта, высокоскоростных железнодорожных магистралей, внедрение экологически чистых видов транспорта и роботизированных автомобилей.

    Как ожидается, контролируемый республиканцами конгресс отвергнет эту инициативу.

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