 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Барак Обама осудил убийство Бориса Немцова

    Об этом говорится в сообщении, распространенном Советом национальной безопасности при Белом доме

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама осудил убийство Бориса Немцова.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Советом национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

    "Президент США: Соединенные Штаты осуждают жестокое убийство Бориса Немцова. Мы призываем российское правительство провести безотлагательное, беспристрастное и транспарентное расследование и добиться того, чтобы виновные были привлечены к ответу", - говорится в сообщении на странице СНБ в соцсети "Твиттер".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi