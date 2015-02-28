Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама осудил убийство Бориса Немцова.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Советом национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

"Президент США: Соединенные Штаты осуждают жестокое убийство Бориса Немцова. Мы призываем российское правительство провести безотлагательное, беспристрастное и транспарентное расследование и добиться того, чтобы виновные были привлечены к ответу", - говорится в сообщении на странице СНБ в соцсети "Твиттер".