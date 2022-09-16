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Банки Ливана закрыли все свои офисы после нападений недовольных вкладчиков

Банки Ливана закрыли все свои офисы после нападений недовольных вкладчиков Ассоциация ливанских банков (АЛБ) объявила в пятницу о закрытии на три дня всех банковских офисов в знак протеста против попыток их захвата со стороны недовольных вкладчиков.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 16:42
Банки Ливана закрыли все свои офисы после нападений недовольных вкладчиков

Ассоциация ливанских банков (АЛБ) объявила в пятницу о закрытии на три дня всех банковских офисов в знак протеста против попыток их захвата со стороны недовольных вкладчиков.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В заявлении АЛБ, распространенном в Twitter, указывается, что менее, чем за сутки, было совершено девять нападений на банковские учреждения в Бейруте и других городах страны.

Врывавшиеся в банки люди требовали выдачи им депозитов, замороженных два с половиной года назад из-за финансового коллапса.

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Версия на английском языке Lebanese banks close all their offices after attacks by disgruntled depositors

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