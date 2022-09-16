Банки Ливана закрыли все свои офисы после нападений недовольных вкладчиков

Ассоциация ливанских банков (АЛБ) объявила в пятницу о закрытии на три дня всех банковских офисов в знак протеста против попыток их захвата со стороны недовольных вкладчиков.

Ассоциация ливанских банков (АЛБ) объявила в пятницу о закрытии на три дня всех банковских офисов в знак протеста против попыток их захвата со стороны недовольных вкладчиков.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В заявлении АЛБ, распространенном в Twitter, указывается, что менее, чем за сутки, было совершено девять нападений на банковские учреждения в Бейруте и других городах страны.

Врывавшиеся в банки люди требовали выдачи им депозитов, замороженных два с половиной года назад из-за финансового коллапса.