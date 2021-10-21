Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о китайских гиперзвуковых ракетах

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай.
Американский лидер отвечал в среду на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Пенсильвания. Ему был задан вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. "Да", - ответил Байден. Он не стал давать какие-либо дополнительные комментарии.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорившая позднее с журналистами на борту президентского самолета, отказалась комментировать непосредственно сообщения об испытаниях Китаем гиперзвуковой ракеты, однако отметила, что в целом вопрос новых китайских вооружений поднимался Вашингтоном по дипломатическим каналам. "Мы все равно не станем комментировать какие-либо конкретные сообщения. Если же говорить в целом, то мы четко дали понять, что обеспокоены... военным потенциалом, который продолжает создавать Китай", - сказала она. "Я думаю, что комментарии президента это отражали", - добавила Псаки. "Так что наша точка зрения остается именно такой, и, конечно же, мы поднимали этот вопрос по дипломатическим каналам", - сообщила она.