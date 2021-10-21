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Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о китайских гиперзвуковых ракетах

Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о китайских гиперзвуковых ракетах Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай.
Другие страны
21 октября 2021 г. 05:58
Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о китайских гиперзвуковых ракетах
Джозеф Байден

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию вел телеканал CNN.

Американский лидер отвечал в среду на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Пенсильвания. Ему был задан вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. "Да", - ответил Байден. Он не стал давать какие-либо дополнительные комментарии.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорившая позднее с журналистами на борту президентского самолета, отказалась комментировать непосредственно сообщения об испытаниях Китаем гиперзвуковой ракеты, однако отметила, что в целом вопрос новых китайских вооружений поднимался Вашингтоном по дипломатическим каналам. "Мы все равно не станем комментировать какие-либо конкретные сообщения. Если же говорить в целом, то мы четко дали понять, что обеспокоены... военным потенциалом, который продолжает создавать Китай", - сказала она. "Я думаю, что комментарии президента это отражали", - добавила Псаки. "Так что наша точка зрения остается именно такой, и, конечно же, мы поднимали этот вопрос по дипломатическим каналам", - сообщила она.

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