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Байден выступил за решение ближневосточной проблемы путем сосуществования двух государств

Байден выступил за решение ближневосточной проблемы путем сосуществования двух государств Администрация США выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.
Другие страны
21 сентября 2021 г. 19:14
Байден выступил за решение ближневосточной проблемы путем сосуществования двух государств
Джо Байден

Администрация США выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Он призвал международное сообщество активизировать дипломатические усилия и приверженность политическим переговорам "как первому средству урегулирования напряженностей во всем мире, стремиться к будущему с более прочным миром и безопасностью для всех народов Ближнего Востока".

"Принцип сосуществования двух государств - это лучший способ обеспечить будущее Израиля как еврейского демократического государства, живущего в мире рядом с жизнеспособным суверенным и демократическим палестинским государством. На данный момент мы еще очень далеки от этой цели, но мы никогда не должны позволять себе отказываться от возможности прогресса", - подчеркнул президент.

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