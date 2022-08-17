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Байден выделил $430 млрд на борьбу с инфляцией в стране

Байден выделил $430 млрд на борьбу с инфляцией в стране Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом пакет мер, направленных на снижение инфляции в стране и предусматривающих выделение $430 млрд, в том числе на инициативы в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата.
Другие страны
17 августа 2022 г. 02:17
Байден выделил $430 млрд на борьбу с инфляцией в стране

Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом пакет мер, направленных на снижение инфляции в стране и предусматривающих выделение $430 млрд, в том числе на инициативы в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.

Законопроект включает целый ряд мер, в том числе направленных на сокращение дефицита федерального бюджета, снижение расходов граждан на здравоохранение и противодействие изменению климата. Кроме того, предусматривается повышение налогообложения крупных корпораций, что должно частично обеспечить поступление средств, необходимых для предлагаемых программ. Власти США рассчитывают, что все эти меры в перспективе позволят снизить инфляцию в стране.

В поддержку указанных шагов выступает правящая Демократическая партия. Республиканцы же после одобрения пакета Конгрессом заявляли, что продолжают считать ошибочными включенные в пакет инициатив крупные расходы.

Изначально демократы планировали принять законопроект примерно на $3,5 трлн, но из-за разногласий в партии, которые сохранялись последние полтора года, они решили сократить его объем.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-da inflyasiya ilə mübarizə üçün 430 milyard dollar ayırıb

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