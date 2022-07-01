Байден вручит высшие гражданские награды США

Президент Джо Байден принял решение удостоить высших гражданских государственных наград США актера Дензела Вашингтона, гимнастку Симону Байлз и (посмертно) сооснователя компании Apple Стива Джобса и сенатора Джона Маккейна.

Президент Джо Байден принял решение удостоить высших гражданских государственных наград США актера Дензела Вашингтона, гимнастку Симону Байлз и (посмертно) сооснователя компании Apple Стива Джобса и сенатора Джона Маккейна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба американского лидера.

Как она уточнила, торжественная церемония вручения Президентской медали свободы состоится в Белом доме 7 июля.

В общей сложности список награжденных включает 17 имен. В него вошли, к примеру, Байлз, являющаяся самой титулованной американской гимнасткой, футболистка и активный борец за права сексуальных меньшинств Меган Рапино, дважды удостоенный премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук голливудский актер Дензел Вашингтон, бывшая член Палаты представителей Конгресса США Габриэль Гиффордс, которая в 2011 году была тяжело ранена из пистолета и посвятила свою дальнейшую деятельность попыткам добиться ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.