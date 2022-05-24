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Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО Американский президент Джозеф Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника США вне НАТО.
Другие страны
24 мая 2022 г. 03:48
Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Американский президент Джозеф Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника США вне НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В рамках своих полномочий как президента я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО", - сказано в меморандуме главы вашингтонской администрации, распространенном Белым домом.

О своем намерении предоставить Колумбии соответствующий статус Байден объявил в марте.

На сайте Госдепа отмечается, что данный статус указывает на тесные отношения между странами и "дает иностранным партнерам Вашингтона определенные преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности", но при этом "не влечет никаких обязательств в области безопасности" со стороны США перед тем или иным государством, отнесенным к числу основных американских партнеров вне НАТО. В настоящее время статусом основного союзника США вне НАТО обладают около 20 стран.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Kolumbiyanı ABŞ-ın NATO xaricindəki müttəfiqləri sırasına daxil edib

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