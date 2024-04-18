Байден: США с союзниками вводят санкции против Ирана

Администрация Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами вводит санкции против Ирана в связи с атакой на Израиль.

Администрация Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами вводит санкции против Ирана в связи с атакой на Израиль.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы Белого дома Джо Байдена.

"Менее недели назад Иран нанес по Израилю один из крупнейших в мире ударов с применением ракет и беспилотников. Вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты защитили Израиль. Мы помогли отразить эту атаку. И сегодня мы привлекаем Иран к ответственности - вводим против него новые санкции и меры экспортного контроля", - говорится в заявлении.

По его словам, США намерены действовать коллективно, чтобы "усилить экономическое давление на Иран".

"Наши союзники и партнеры ввели или введут дополнительные санкции и [другие] меры по ограничению дестабилизирующих военных программ Ирана", - добавил Байден.