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Байден: Ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится

Байден: Ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится Ситуация в Соединенных Штатах с новой волной коронавируса, вызванной распространением штамма "дельта", в ближайшее время ухудшится, прежде чем вновь нормализоваться.
Другие страны
4 августа 2021 г. 04:38
Байден: Ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится
Джозеф Байден

Ситуация в Соединенных Штатах с новой волной коронавируса, вызванной распространением штамма "дельта", в ближайшее время ухудшится, прежде чем вновь нормализоваться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку дал президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме.

"Этот вариант (штамм "дельта") очень сильно отличается от того, с чем мы имели дело ранее. Он очень легко распространяется, и он вызывает новую волну случаев заражения. В настоящий момент на него приходится более 80 процентов всех случаев заражения COVID-19 в США", - сообщил американский лидер.

"Эксперты говорят нам, что количество случаев заражения будет расти в следующие недели. Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, и ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше", - сказал он.

Байден пояснил, что нынешняя волна отличается от предыдущих тем, что в этот раз "в наличии имеются средства, с помощью которых можно избежать этого роста случаев заражения". Президент отметил, что речь идет о вакцинации. "Все очень просто - вакцины. Я хочу предельно четко сказать о том, что происходит в стране: сегодня мы имеем дело с пандемией непривитых", - заявил Байден.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden: “ABŞ-da koronavirusla bağlı vəziyyət daha da pisləşəcək”

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