Байден: Россия никогда не победит в Украине

"Это борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц".

"Это борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на пресс-конференции в Польше сказал президент США Джозеф Байден.

Также он добавил, что "сейчас Украина - на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу".

Байден заявил, что РФ никогда не победит Украину.

"Мир будет свободным, и Россия никогда не победит в Украине", - отметил он.