Байден: Россия никогда не победит в Украине

"Это борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц".
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на пресс-конференции в Польше сказал президент США Джозеф Байден.
Также он добавил, что "сейчас Украина - на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу".
Байден заявил, что РФ никогда не победит Украину.
"Мир будет свободным, и Россия никогда не победит в Украине", - отметил он.