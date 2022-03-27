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Байден: Россия никогда не победит в Украине

Байден: Россия никогда не победит в Украине "Это борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц".
Другие страны
27 марта 2022 г. 03:26
Байден: Россия никогда не победит в Украине

"Это борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на пресс-конференции в Польше сказал президент США Джозеф Байден.

Также он добавил, что "сейчас Украина - на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу".

Байден заявил, что РФ никогда не победит Украину.

"Мир будет свободным, и Россия никогда не победит в Украине", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynadakı müharibənin müddəti barədə proqnoz verib

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