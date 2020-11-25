О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства

Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства Джо Байден сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом
Другие страны
25 ноября 2020 г. 09:12
Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

"Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", - сказал Байден в интервью.

Политик добавил, что намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.
Байден также сообщил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа.
Ранее Байден, представляя свою команду будущих назначенцев, заявил, что США не будут вмешиваться в "ненужные конфликты".
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Biden unveils his first 100 day plan

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
21 ноября 2020 г. 15:59
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
22 ноября 2020 г. 20:04
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
23 ноября 2020 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi