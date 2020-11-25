Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом. Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
"Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек", - сказал Байден в интервью.
Политик добавил, что намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.
Байден также сообщил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа.
Ранее Байден, представляя свою команду будущих назначенцев, заявил, что США не будут вмешиваться в "ненужные конфликты".