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Байден рассказал, когда все население США обеспечат вакцинами

Байден рассказал, когда все население США обеспечат вакцинами Власти США рассчитывают, что к концу мая у них будет достаточное количество доз вакцин от нового коронавируса, чтобы сделать прививку каждому жителю страны
Другие страны
24 марта 2021 г. 03:28
Байден рассказал, когда все население США обеспечат вакцинами

Власти США рассчитывают, что к концу мая у них будет достаточное количество доз вакцин от нового коронавируса, чтобы сделать прививку каждому жителю страны.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Джо Байден.

"К концу мая у нас на руках будет около 600 млн доз - достаточно для каждого американца", - сказал американский лидер, выступая в штате Огайо. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 543 тыс. человек.

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