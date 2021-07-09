Байден провел телефонный разговор с Путиным

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин провели в пятницу телефонный разговор, сообщила пресс-служба Белого дома.

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после американо-российского саммита, которая привела к единодушному принятию в СБ ООН резолюции по продлению трансграничной гуманитарной помощи в Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден в разговоре также обсудил с российским коллегой "продолжающиеся атаки с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемые базирующимися в России преступниками, которые затронули США и другие страны". Президент США призвал РФ принять меры в отношении преступных элементов, осуществляющих свою деятельность в киберпространстве, а также заявил, что он привержен дальнейшему взаимодействию по противодействию угрозам, связанным с вирусами-вымогателями. Кроме того, Байден заявил, что США будут принимать все необходимые действия для защиты своих жителей и инфраструктуры от кибератак.