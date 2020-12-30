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Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19

Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19 Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа привиться от коронавируса.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 05:46
Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19
Джо Байден и Дональд Трамп

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа привиться от коронавируса.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Надеюсь, что президент ясно и недвусмысленно призовет всех американцев воспользоваться вакциной, когда она станет доступна. Я привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине, избранная вице-президент Камала Харрис тоже привилась сегодня с той же целью", - сказал Байден.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп вакцинируется от COVID-19, когда его врач сочтет это нужным.

Ранее Байден привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тысяч - скончались.

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