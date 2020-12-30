Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа привиться от коронавируса.

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего президента Дональда Трампа привиться от коронавируса.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Надеюсь, что президент ясно и недвусмысленно призовет всех американцев воспользоваться вакциной, когда она станет доступна. Я привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине, избранная вице-президент Камала Харрис тоже привилась сегодня с той же целью", - сказал Байден.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп вакцинируется от COVID-19, когда его врач сочтет это нужным.

Ранее Байден привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тысяч - скончались.