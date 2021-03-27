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Байден пригласил Эрдогана на саммит по климату

Байден пригласил Эрдогана на саммит по климату Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на виртуальный саммит по климату, который состоится 22-23 апреля
Другие страны
27 марта 2021 г. 01:37
Байден пригласил Эрдогана на саммит по климату
Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на виртуальный саммит по климату, который состоится 22-23 апреля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Белого дома.

В заявлении отмечается, что организованный Вашингтоном форум "подчеркнет безотлагательность и экономические преимущества более активных действий по борьбе с изменением климата".

Администрация Байдена рассматривает встречу как ключевой шаг перед ноябрьской Конференцией Организации Объединенных Наций по изменению климата в шотландском Глазго.

В числе приглашенных президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин , лидеры Бразилии, Австралии, Канады, Франции, Германии, Индии, Израиля, Италии, Японии, Мексики, Польши, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Испании, ОАЭ, Великобритании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Baydendən Rəcəb Tayyib Ərdoğana dəvət

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