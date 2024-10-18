Байден предупредил, что Украину ждет очень тяжелая зима

Зимний сезон выдастся трудным для Украины, и союзники Киева не должны оставить его без поддержки.

Зимний сезон выдастся трудным для Украины, и союзники Киева не должны оставить его без поддержки.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Байдена в Берлине, сделанное 18 октября во время прощального визита в Германию.

"Зима будет сложной, но нам нельзя сдаваться. Мы должны сохранять поддержку, продолжать двигаться вперед, пока Украина не добьется честного длительного мира, соответствующего положениям Устава ООН", - сказал Байден 18 октября в Берлине.

Он поблагодарил власти Германии за помощь Украине.

Кроме того, по информации пресс-пула Белого дома, Байден обсуждал с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером совместные действия для оказания помощи Украине и для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Байден прибыл в ФРГ обсудить темы Украины и Ближнего Востока с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.