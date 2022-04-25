Байден поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном поздравил его с победой на выборах и заверил в готовности к продолжению тесного двустороннего сотрудничества.

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном поздравил его с победой на выборах и заверил в готовности к продолжению тесного двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что Байден "переговорил с Макроном, чтобы поздравить его с переизбранием". "Он подчеркнул, что между Соединенными Штатами и Францией - нашим самым давним союзником - тесные и прочные отношения, основанные на общих демократических ценностях, экономических связях и сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Байден выразил готовность продолжать тесное взаимодействие с президентом Макроном по направлениям, которые являются для нас общими глобальными приоритетами", - отмечается в документе.

Второй тур президентских выборов завершился во Франции 23 апреля. По предварительным данным, которые публикует МВД Франции, Макрон набрал 58,5% голосов, тогда как его соперница, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, - 41,5%. Итоги будут объявлены Конституционным советом страны в ближайшие дни.