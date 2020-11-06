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Байден перехватил у Трампа лидерство в Джорджии

Байден перехватил у Трампа лидерство в Джорджии Это может обеспечить ему победу, так как демократ обходит республиканца на 1 096 голосов
Другие страны
6 ноября 2020 г. 16:10
Байден перехватил у Трампа лидерство в Джорджии

Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия после обработки 99% бюллетеней, сообщает Report cо ссылкой на телеканал СNN.

В настоящее время бывший вице-президент США набирает 2 449 580 голосов, в то время республиканцу Дональду Трампу отдали предпочтение 2 448 484 избирателя, таким образом отрыв Байдена в штате составляет 1 096 голосов.

В случае победы в Джорджии Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков. Пока, по подсчетам телеканала, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

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