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Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске

Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске Президент США Джо Байден осудил сегодняшнюю атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, отметив, что это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 23:16
Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске

Президент США Джо Байден осудил сегодняшнюю атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, отметив, что это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент США сообщил в социальной сети Twitter.

"Нападение на украинский вокзал - еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которой были нанесены удары по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места", - подчеркнул Байден.

По его словам, США продолжит помогать в вопросе безопасности и с поставками оружия Украине для обороны.

"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", - говорится в сообщении.

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