Байден отреагировал на атаку на вокзал в Краматорске

Президент США Джо Байден осудил сегодняшнюю атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, отметив, что это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией.

Президент США Джо Байден осудил сегодняшнюю атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, отметив, что это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент США сообщил в социальной сети Twitter.

"Нападение на украинский вокзал - еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которой были нанесены удары по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места", - подчеркнул Байден.

По его словам, США продолжит помогать в вопросе безопасности и с поставками оружия Украине для обороны.

"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", - говорится в сообщении.