Байден отправится на место стрельбы в школе Техаса

Президент США Джо Байден намерен отправиться в ближайшие дни в штат Техас, чтобы побывать на месте стрельбы в одной из местных школ, в результате которой погиб 21 человек.

Президент США Джо Байден намерен отправиться в ближайшие дни в штат Техас, чтобы побывать на месте стрельбы в одной из местных школ, в результате которой погиб 21 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил американский лидер, выступая в среду в Белом доме.

"(Первая леди США) Джилл (Байден) и я поедем в предстоящие дни в Техас, чтобы встретиться с семьями (погибших)... и, будем надеяться, хоть немного утешить общину", - сказал Байден.

По последним данным, в результате стрельбы во вторник в начальной школе в населенном пункте Ювалд в Техасе погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Губернатор штата Грег Эбботт ранее сообщил, что огонь открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос. Злоумышленник действовал в одиночку, прибывшие на место инцидента полицейские ликвидировали его. По словам губернатора, подозреваемый был вооружен пистолетом, кроме того, у него, предположительно, была при себе штурмовая винтовка.