Байден отменил ряд указов Трампа

Президент США Джо Байден отменил семь указов бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщили в Белом Доме.
Байден своим распоряжением прекратил действие указа о защите американских памятников, который был принят на фоне протестов против расизма и волны сносов памятников героям колониальной эпохи. Также был отменен указ о строительстве парка статуй американским героям. Помимо этого, президент прекратил действие акта о предотвращении цензуры в интернете и еще нескольких указов, многие из которых были подписаны Трампом незадолго до прекращения его срока.
Помимо этого, Байден отменил указ Трампа о праве иммиграционных служб отказывать в виде на жительство, если мигрант мог стать "бременем" для налогоплательщиков из-за неспособности самостоятельно оплатить расходы на медицину. Отмечается, что, по словам американского лидера, "это не продвигает интересы США".