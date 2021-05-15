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Байден отменил ряд указов Трампа

Байден отменил ряд указов Трампа Президент США Джо Байден отменил семь указов бывшего американского лидера Дональда Трампа
Другие страны
15 мая 2021 г. 04:53
Байден отменил ряд указов Трампа
Дональд Трамп и Джо Байден

Президент США Джо Байден отменил семь указов бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщили в Белом Доме.

Байден своим распоряжением прекратил действие указа о защите американских памятников, который был принят на фоне протестов против расизма и волны сносов памятников героям колониальной эпохи. Также был отменен указ о строительстве парка статуй американским героям. Помимо этого, президент прекратил действие акта о предотвращении цензуры в интернете и еще нескольких указов, многие из которых были подписаны Трампом незадолго до прекращения его срока.

Помимо этого, Байден отменил указ Трампа о праве иммиграционных служб отказывать в виде на жительство, если мигрант мог стать "бременем" для налогоплательщиков из-за неспособности самостоятельно оплатить расходы на медицину. Отмечается, что, по словам американского лидера, "это не продвигает интересы США".

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