Байден отменил ряд указов Трампа

Президент США Джо Байден отменил семь указов бывшего американского лидера Дональда Трампа

Президент США Джо Байден отменил семь указов бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщили в Белом Доме.

Байден своим распоряжением прекратил действие указа о защите американских памятников, который был принят на фоне протестов против расизма и волны сносов памятников героям колониальной эпохи. Также был отменен указ о строительстве парка статуй американским героям. Помимо этого, президент прекратил действие акта о предотвращении цензуры в интернете и еще нескольких указов, многие из которых были подписаны Трампом незадолго до прекращения его срока.

Помимо этого, Байден отменил указ Трампа о праве иммиграционных служб отказывать в виде на жительство, если мигрант мог стать "бременем" для налогоплательщиков из-за неспособности самостоятельно оплатить расходы на медицину. Отмечается, что, по словам американского лидера, "это не продвигает интересы США".