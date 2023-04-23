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Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе

Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца после зимнего шторма обрушившегося на штат.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 00:36
Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе

Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца после зимнего шторма обрушившегося на штат.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о существовании крупного стихийного бедствия в штате Техас и распорядился о федеральной помощи для поддержки штата и местных усилий по восстановлению на территориях, пострадавших из-за сильного зимнего шторма с 30 января по 2 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Федеральную помощь для восстановления инфраструктуры предоставят штату, местным органам власти и некоммерческим организациям.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Texasda təbii fəlakət rejiminin tətbiqini təsdiqləyib

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