Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе

Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца после зимнего шторма обрушившегося на штат.

Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца после зимнего шторма обрушившегося на штат.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о существовании крупного стихийного бедствия в штате Техас и распорядился о федеральной помощи для поддержки штата и местных усилий по восстановлению на территориях, пострадавших из-за сильного зимнего шторма с 30 января по 2 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Федеральную помощь для восстановления инфраструктуры предоставят штату, местным органам власти и некоммерческим организациям.