Байден обсудит с Нетаньяху гибель главы политбюро ХАМАС

Президент США Джо Байден вскоре проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с гибелью главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Президент США Джо Байден вскоре проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с гибелью главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

"В ближайшее время я поговорю с премьер-министром Нетаньяху и другими израильскими лидерами, чтобы поздравить их, чтобы обсудить путь возвращения заложников домой к их семьям и завершить раз и навсегда эту войну, которая принесла столько разрушений невинным людям", - заявил Байден.

Президент США добавил, что израильская сторона сообщила его команде по национальной безопасности о возможном уничтожении Синвара в ходе операции в секторе Газа, а позднее его гибель подтвердили ДНК-тесты. Он также подчеркнул, что американская разведка помогала Армии обороны Израиля выследить лидеров ХАМАС.

По мнению Байдена, гибель главы политбюро ХАМАС открывает возможность достижения мирного урегулирования ситуации в секторе Газа.

"Яхья Синвар был непреодолимым препятствием на пути к достижению этих целей. Теперь этого препятствия больше нет, но нам предстоит еще много работы", - считает он.