Байден обсудил с помощниками Афганистан и операции против ИГ

Президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками его администрации ситуацию в Афганистане и операции против действующего в стране филиала террористической группировки "Исламское государство".

Президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками его администрации ситуацию в Афганистане и операции против действующего в стране филиала террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Они обсудили ситуацию в сфере безопасности в Афганистане и контртеррористические операции, в том числе касающиеся "ИГ-Хорасан", - говорится в документе.

Участники консультаций говорили о "масштабной логистической операции" по эвакуации из Афганистана американцев и помогавших США граждан республики, а также об "активных попытках достичь окончательных договоренностей" с другими странами о транзитных аэропортах.