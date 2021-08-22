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Байден обсудил с помощниками Афганистан и операции против ИГ

Байден обсудил с помощниками Афганистан и операции против ИГ Президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками его администрации ситуацию в Афганистане и операции против действующего в стране филиала террористической группировки "Исламское государство".
Другие страны
22 августа 2021 г. 01:04
Байден обсудил с помощниками Афганистан и операции против ИГ
Джо Байден

Президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками его администрации ситуацию в Афганистане и операции против действующего в стране филиала террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Они обсудили ситуацию в сфере безопасности в Афганистане и контртеррористические операции, в том числе касающиеся "ИГ-Хорасан", - говорится в документе.

Участники консультаций говорили о "масштабной логистической операции" по эвакуации из Афганистана американцев и помогавших США граждан республики, а также об "активных попытках достичь окончательных договоренностей" с другими странами о транзитных аэропортах.

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Версия на азербайджанском языке Bayden köməkçiləri ilə Əfqanıstanı və İŞİD-i müzakirə edib

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