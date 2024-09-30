Байден не поддержит возможную наземную операцию Израиля в Ливане

Президент США Джо Байден заявил, что не поддержал бы возможную наземную военную операцию Израиля в Ливане против движения "Хезболлах".

Президент США Джо Байден заявил, что не поддержал бы возможную наземную военную операцию Израиля в Ливане против движения "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами в Белом доме.

"Я осведомлен (о планах Израиля - ред.) больше, чем вы думаете. И меня бы устраивало, если бы они это прекратили. Нам нужно прекращение огня прямо сейчас", - сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Израиль предупредил США, что планирует провести ограниченную наземную операцию в Ливане против "Хезболлах".

Напомним, что 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения.