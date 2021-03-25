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Байден назвал «трудным» вывод войск из Афганистана к маю

Байден назвал «трудным» вывод войск из Афганистана к маю Администрация США столкнется со сложностями в выводе американских войск из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года.
Другие страны
25 марта 2021 г. 23:47
Байден назвал «трудным» вывод войск из Афганистана к маю
Джо Байден

Администрация США столкнется со сложностями в выводе американских войск из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден.

По его словам, "будет трудно уложиться к крайнему сроку - 1 мая". Как пояснил американский лидер, вывести войска в эти сроки сложно из-за "тактических соображений". Он констатировал, что США проводят консультации с союзниками о том, "как действовать дальше".

"Мы не будем оставаться долго, - добавил Байден. - Мы уйдем. Вопрос - когда мы уйдем". Говоря о возможности того, что войска США останутся в Афганистане до следующего года, президент ответил: "Я не могу представить, что так будет". Байден также отметил, что рассчитывает на начало в Афганистане "под эгидой ООН" процесса общенационального примирения, что позволит "прекратить войну".

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