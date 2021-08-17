Байден назвал срок завершения войны в Афганистане

Эвакуация американскими военными из аэропорта Кабула иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом, положит конец продлившейся 20 лет войне.

Эвакуация американскими военными из аэропорта Кабула иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом, положит конец продлившейся 20 лет войне.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джозеф Байден, трансляция выступления которого велась в Twitter Белого дома.

"Речь идет о краткосрочной операции. Ее цель ограничена: провести эвакуацию", - сказал Байден.

По словам президента Соединенных Штатов, после этого "завершится вывод войск, и война завершится". Планируется, что это произойдет до конца августа.