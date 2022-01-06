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Байден назвал штурм Капитолия в январе 2021 года вооруженным восстанием

Байден назвал штурм Капитолия в январе 2021 года вооруженным восстанием Штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонниками занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа был вооруженным восстанием.
Другие страны
6 января 2022 г. 18:43
Байден назвал штурм Капитолия в январе 2021 года вооруженным восстанием
Джозеф Байден

Штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонниками занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа был вооруженным восстанием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом нынешний американский лидер Джо Байден заявил, выступая в четверг в Конгрессе с речью по случаю первой годовщины беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне.

"Это место подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание", - считает он.

Трамп попытался избежать мирной передачи власти сменщику, проиграв выборы главы государства в ноябре 2020 года, заявил Байден.

"Впервые в нашей истории президент не только проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, когда толпа, прибегнув к насилию, ворвалась в Капитолий. Однако они не добились своего. И в этот день поминовения мы должны гарантировать, что такая атака никогда, никогда не произойдет вновь", - сказал Байден, которому в ноябре 2020 года проиграл Трамп.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Kapitoliyə hücumu silahlı üsyan adlandırıb

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