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Байден назвал Австралию самым близким и надежным союзником США

Байден назвал Австралию самым близким и надежным союзником США Австралия является самым близким и надежным союзником Соединенных Штатов.
Другие страны
21 сентября 2021 г. 22:52
Байден назвал Австралию самым близким и надежным союзником США
Джозеф Байден

Австралия является самым близким и надежным союзником Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким заявлением выступил на состоявшейся во вторник встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном президент США Джо Байден.

"У Соединенных Штатов нет более близкого или надежного союзника, чем Австралия. Наши страны стоят плечом к плечу на протяжении очень долгого времени. Мы можем положиться друг на друга, и это очень ободряет", - сказал американский лидер, открывая переговоры с австралийским коллегой, которые состоялись в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Байдена, Вашингтон намерен обсуждать с Канберрой в том числе стремление обеспечивать "свободные и открытые регионы Индийского и Тихого океанов". "Это разговор, который мы будем продолжать с Японией и Индией в пятницу на первой очной встрече лидеров "четверки". Это историческое событие", - отметил он. Он имел в виду совещание лидеров стран - участниц Четырехстороннего диалога по безопасности, которое состоится 24 сентября в Вашингтоне.

"США и Австралия работают в полной синхронизации по вызовам, которые я сегодня изложил в своей речи в ООН, - убежден Байден. - А также по COVID-19, преодолению климатического кризиса, защите демократии, выработке правил для XXI века". "Я действительно имел в виду то, что сказал (ранее с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН): мы находимся в поворотной точке, ситуация меняется. Мы можем или заняться этими переменами, или остаться позади. Все мы", - добавил руководитель американской администрации.

Он не ответил на вопросы журналистов, которые касались формирования США, Великобританией и Австралией нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности, нацеленного на регионы Тихого и Индийского океанов, а также резкого обострения отношений с Францией.

Напомним, что причиной значительного охлаждения связей Парижа с Вашингтоном, Канберрой и Лондоном стало решение Австралии отказаться от многомиллиардного контракта с Францией на постройку дизель-электрических подводных лодок. Канберра разорвала это соглашение в связи с тем, что Вашингтон в рамках нового партнерства решил передать ей технологии строительства субмарин с ядерными силовыми установками.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "Avstraliya ABŞ-ın ən yaxın və etibarlı müttəfiqidir"

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