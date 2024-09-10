Байден наложит вето на проект финансирования правительства

Президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект республиканцев в Палате представителей Конгресса по временному финансированию американского правительства сроком до марта 2025 года, если обе палаты законодательного органа поддержат такую инициатив

Президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект республиканцев в Палате представителей Конгресса по временному финансированию американского правительства сроком до марта 2025 года, если обе палаты законодательного органа поддержат такую инициативу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.

"Администрация призывает республиканцев в Палате представителей принять участие в двухпартийном процессе, который позволит сохранить правительство в работающем состоянии и обеспечить столь необходимое финансирование на случай стихийных бедствий для американцев. Если президенту будет представлен этот проект, он наложит на него вето", - отмечается в документе.

По мнению Белого дома, предложенный республиканцами проект предоставит правительственным учреждениям "неоправданно низкий уровень финансирования как на оборонные, так и на необоронные" нужды на шесть месяцев. "Этот проект крайне безответственен в вопросах национальной безопасности, так как шестимесячное временное финансирование подорвет наше военное преимущество перед Китайской Народной Республикой, снизит боеготовность и не обеспечит поддержку, которую заслуживают наши войска", - говорится в заявлении.