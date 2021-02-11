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Байден издал указ о блокировании собственности Мьянмы на территории США

Байден издал указ о блокировании собственности Мьянмы на территории США Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома
Другие страны
11 февраля 2021 г. 18:46
Байден издал указ о блокировании собственности Мьянмы на территории США

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

"Ситуация в Мьянме <...> подрывает демократический переход и верховенство права, представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой, - отмечается в тексте. - Постановляю, что вся собственность и имущественные интересы, находящиеся на территории США или которые перейдут на территорию США, блокируются и не могут быть переданы, проданы, экспортированы, изъяты".

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