Байден издал указ о блокировании собственности Мьянмы на территории США

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о блокировании собственности Мьянмы на американской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

"Ситуация в Мьянме <...> подрывает демократический переход и верховенство права, представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в связи с этой угрозой, - отмечается в тексте. - Постановляю, что вся собственность и имущественные интересы, находящиеся на территории США или которые перейдут на территорию США, блокируются и не могут быть переданы, проданы, экспортированы, изъяты".