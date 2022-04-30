В США готовят отмену некоторых визовых требований для российских ученых

В администрации президента США Байдена готовят отмену некоторых визовых требований для российских высококвалифицированных ученых.

В администрации президента США Джо Байдена готовят отмену некоторых визовых требований для российских высококвалифицированных ученых.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об это сообщает Bloomberg.

Одним из предложений, которые Белый дом включил в свой последний дополнительный запрос в Конгресс, является отмена правила, согласно которому российские специалисты, подающие заявление на получение рабочей визы, должны иметь текущего работодателя. Это касается граждан России, которые получили степень магистра или доктора в области науки, техники или математики в США или за рубежом, говорится в предложении.

В частности, администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиянам, которые имеют опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетного двигателя и другими специализированными научными отраслями.

Представители администрации Байдена заявили, что видели значительное количество высококвалифицированных технологических работников, бежавших из России из-за ограниченных финансовых возможностей из-за санкций, которые США и союзники ввели после начала боевых действий в Украине.

Срок действия этого положения истечет через четыре года. В законе об иммиграции и гражданстве не будет изменений относительно процесса проверки, сборов или других правил.

Соединенные Штаты и некоторые из их союзников также обсуждали в последние недели предоставления защищенного статуса российским ученым, в том числе тем, кто работает в CERN, Европейской организации ядерных исследований.