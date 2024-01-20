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Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта

Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта ​​​​​​​Президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Другие страны
20 января 2024 г. 03:21
Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта

Президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед мэрами нескольких американских городов в Белом доме.

Американского лидера спросили, является ли невозможным достижение двухгосударственного решения, пока у власти находится Нетаньяху. "Нет, это не так", - ответил Байден. Президент США подчеркнул, что израильский премьер не выступает против двухгосударственного решения, а также добавил, что обсуждал этот вопрос с Нетаньяху утром 19 января по телефону.

На вопрос о том, намерен ли Вашингтон пересмотреть условия предоставления помощи Израилю, учитывая позицию Нетаньяху по поводу двухгосударственного решения, Байден ответил, что США "смогут что-то предпринять". "Есть несколько вариантов двухгосударственного решения. Существует ряд стран, которые являются членами ООН, но все еще не имеют собственных вооруженных сил. Есть государства, у которых есть ограничения. Поэтому я думаю, что есть пути, которые могут сработать", - сказал президент США.

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