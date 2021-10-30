Бахрейн вслед за Саудовской Аравией решил выслать ливанского посла

Власти Бахрейна вслед за Саудовской Аравией потребовали от посла Ливана покинуть королевство в течение 48 часов.

Власти Бахрейна вслед за Саудовской Аравией потребовали от посла Ливана покинуть королевство в течение 48 часов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил МИД страны на своем сайте.

"Министерство иностранных дел объявляет, что оно потребовало от посла Ливана в Королевстве Бахрейн покинуть территорию страны в течение 48 часов в связи с неприемлемыми и оскорбительными заявлениями, сделанными недавно ливанскими официальными лицами", - подчеркивается в сообщении дипведомства.

При этом решение о высылке посла никак не отразится на проживающих на Бахрейне ливанских гражданах, пояснили в министерстве.

Ранее в этот день Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов и отозвала своего посла в этом государстве для консультаций.