О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бахрейн вслед за Саудовской Аравией решил выслать ливанского посла

Бахрейн вслед за Саудовской Аравией решил выслать ливанского посла Власти Бахрейна вслед за Саудовской Аравией потребовали от посла Ливана покинуть королевство в течение 48 часов.
Другие страны
30 октября 2021 г. 04:53
Бахрейн вслед за Саудовской Аравией решил выслать ливанского посла

Власти Бахрейна вслед за Саудовской Аравией потребовали от посла Ливана покинуть королевство в течение 48 часов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил МИД страны на своем сайте.

"Министерство иностранных дел объявляет, что оно потребовало от посла Ливана в Королевстве Бахрейн покинуть территорию страны в течение 48 часов в связи с неприемлемыми и оскорбительными заявлениями, сделанными недавно ливанскими официальными лицами", - подчеркивается в сообщении дипведомства.

При этом решение о высылке посла никак не отразится на проживающих на Бахрейне ливанских гражданах, пояснили в министерстве.

Ранее в этот день Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов и отозвала своего посла в этом государстве для консультаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Талибы запретили избивать задержанных в Афганистане
Талибы запретили избивать задержанных в Афганистане
30 октября 2021 г. 04:14
Часть задержанных в Судане чиновников отпустили из-под стражи
Часть задержанных в Судане чиновников отпустили из-под стражи
30 октября 2021 г. 02:15
В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты
30 октября 2021 г. 01:18
Захарова заявила о желании США выдворить еще 55 российских дипломатов
Захарова заявила о желании США выдворить еще 55 российских дипломатов
30 октября 2021 г. 00:44
Разведка США считает, что коронавирус не был создан как биологическое оружие
Разведка США считает, что коронавирус не был создан как биологическое оружие
29 октября 2021 г. 23:30
Саудовская Аравия высылает из страны посла Ливана
Саудовская Аравия высылает из страны посла Ливана
29 октября 2021 г. 22:57
В Болгарии больницы приостановили плановый прием и операции из-за COVID-19
В Болгарии больницы приостановили плановый прием и операции из-за COVID-19
29 октября 2021 г. 22:36
Байден заявил, что США считают Францию одним из своих основных союзников
Байден заявил, что США считают Францию одним из своих основных союзников
29 октября 2021 г. 21:23
На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
На саммите G20 зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
29 октября 2021 г. 20:22
В Германии обсуждают введение локдауна для непривитых от коронавируса
В Германии обсуждают введение локдауна для непривитых от коронавируса
29 октября 2021 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi