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Саудовская Аравия высылает из страны посла Ливана

Саудовская Аравия высылает из страны посла Ливана Правительство Саудовской Аравии приняло решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фаузи Каббары в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене.
Другие страны
29 октября 2021 г. 22:57
Саудовская Аравия высылает из страны посла Ливана

Правительство Саудовской Аравии приняло решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фаузи Каббары в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, ливанскому дипломату предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Кроме того, саудовские власти объявили о полном прекращении импорта аграрной продукции из Ливана. Из Бейрута отозван также посол королевства Валид аль-Бухари.

Аналогичные меры в отношении Ливана могут принять другие страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Livan səfirindən ölkəni tərk etməsini tələb edib

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