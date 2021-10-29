Саудовская Аравия высылает из страны посла Ливана

Правительство Саудовской Аравии приняло решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фаузи Каббары в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене.

Правительство Саудовской Аравии приняло решение о высылке из страны посла Ливана в Эр-Рияде Фаузи Каббары в ответ на недружественные высказывания министра информации республики Джорджа Кардахи по поводу конфликта в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, ливанскому дипломату предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Кроме того, саудовские власти объявили о полном прекращении импорта аграрной продукции из Ливана. Из Бейрута отозван также посол королевства Валид аль-Бухари.

Аналогичные меры в отношении Ливана могут принять другие страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).