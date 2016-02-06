​Бахрейн готов присоединиться к наземной операции против ИГИЛ

Баку. 6 Февраля. REPORT.AZ/ Бахрейн готов направить контингент наземных войск для участия в операции, проводимой коалицией во главе с США против террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, посол Бахрейна в Великобритании Шейх Фаваз Аль Халифа заявил, что страна направит свои войска "по согласованию с Саудовской Аравией".

Ранее советник саудовского министра обороны Ахмед Ассери заявил, что его страна готова послать войска для участия в наземной операции в Сирии при условии, что ее согласует командование международной коалиции во главе с США.

Он предположил, что такое решение может быть принято на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе. Министр обороны США Эштон Картер подтвердил, что на саммите НАТО обсудит с представителями Саудовской Аравии ее инициативу.