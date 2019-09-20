АЗС Ливана угрожают новой забастовкой в связи с нехваткой долларов, на которые они закупают сырье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель компаний-владельцев АЗС в Ливане Фади Абу Шакра.

"В случае, если требования нефтяного сектора не будут удовлетворены, ситуация дойдет до объявления сектором открытой забастовки на следующей неделе. Министерство энергетики с нами пока не связалось, чтобы ввести в курс дела о наличии какого-либо решения", - заявил изданию Абу Шакра. Он уточнил, что АЗС закупают нефтепродукты за доллары, а клиенты могут заплатить или долларами, или ливанскими лирами, но в большинстве случаев выбирают национальную валюту, что влечет убытки.

В минувшую среду АЗС во всем Ливане прекратили работу в качестве предупреждения из-за сложившейся ситуации с нехваткой долларов для покупки сырья.