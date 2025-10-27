Азиатское турне Трампа: геополитика, инвестиции и миротворчество

Американский лидер Дональд Трамп отправился в азиатское турне. Это турне преследует несколько целей. Во-первых, продолжать раскручивать бренд "Трамп-миротворец", во-вторых, добиться прогресса в торговых переговорах с рядом стран, что привлечет крупные инвестиции в США, а, в-третьих, подтвердить стремление Вашингтона к геополитической гегемонии в борьбе с Китаем.

Кроме этого, Трамп примет участие в саммите АСЕАН, но это будет скорее общее мероприятие, где он собирается изложить свое видение ситуации в Юго-Восточной Азии, а также роль Вашингтона в регионе.

"Мирное соглашение" в копилку Трампа-миротворца

В Куала-Лумпуре Трамп стал почётным гостем при подписании документа между Камбоджей и Таиландом, стран, чьи территориальные споры на границе десятилетиями создавали нестабильность в регионе и обострились в этом году. Американский лидер не упустил возможности назвать это событие "историческим мирным соглашением", поставив его в один ряд со своими прежними дипломатическими победами.

Однако, как отмечает BBC, сами стороны воздержались от использования термина "мирное соглашение". Для Бангкока и Пномпеня это скорее рамочный документ о взаимопонимании, который фиксирует прекращение приграничных инцидентов, но не решает их первопричины. Трамп же использует момент для укрепления собственного имиджа как миротворца, даже если "мир" в данном случае весьма условен.

Пиар-составляющая очевидна: Глава Белого дома продолжает демонстрировать, что его дипломатия - это "сделки вместо войн" - работает, а значит Трамп сегодня это главный переговорщик планеты. Его публичные заявления, сопровождаемые лозунгами о "новой эре мира", являются частью стратегии, где геополитика тесно переплетена с политическим маркетингом.

Мир в обмен на инвестиции

По сути, Трамп стремится перенести свою политическую философию "America First" в азиатский формат. Он рассматривает миротворчество как часть бизнес-модели, где каждая договоренность является сделкой, каждая встреча – инвестицией.

И если в Европе его миротворческие усилия пока не везде достигли желаемых результатов, ярким примером чего является конфликт в Украине и его попытки торговаться с Москвой, то шансы на успех в Азии велики. При этом ставки там намного выше, поскольку в Азии сходятся интересы США, Китая, Японии и Индии, и каждый шаг имеет стратегическое значение.

В этом контексте особое значение придаётся и встрече Трампа с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, которая является сторонником жёсткой линии в вопросах обороны и расширения военного потенциала страны. Кроме этого, американский лидер рассчитывает прояснить позицию Такаити по торговой сделке между Вашингтоном и Токио. А тут речь идет об инвестициях в США на сотни миллиардов долларов, что для Трампа не менее важно, чем геополитическое влияние.

Еще одна страна, с которой Вашингтону предстоит решить вопрос торговой сделки – это Южная Корея, давний союзник США в регионе. Здесь тоже не все гладко. Хотя стороны и договорились о том, что Южная Корея вложит в экономику США $350 млрд в рамках торговой сделки, но остаются спорные моменты, которые еще предстоит решить.

Тем не менее сам Трамп настроен оптимистично на счет завершения сделок с Токио и Сеулом.

Кроме этого, США с этими двумя странами предстоит обсудить и геополитику, а именно как ограничить китайское влияние и укрепить американские позиции в ключевых точках региона. С Южной Кореей еще предстоит решить вопрос и КНДР.

Большая игра против Китая

Но все эти переговоры и мероприятия являются прелюдией к главному моменту азиатского турне Трампа – встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.

Нынешняя политика американского лидера выглядят как часть новой версии "сдерживания Китая", адаптированной к реалиям XXI века. Вашингтон давно обеспокоен ростом военного присутствия КНР в Южно-Китайском море, наращиванием флота и проведением регулярных учений у "спорных территорий". Турне Трампа - это сигнал: США не намерены уступать регион Китаю и готовы вернуться в Азию не только как торговый, но и как политический и военный игрок.

Трамп после возвращения в Белый дом, неоднократно заявлял о своем намерении встретиться с Си Цзиньпином. Одно время даже говорилось о взаимных визитах для проведения такой встречи. Поэтому встреча лидеров США и КНР в Сеуле должна стать определенной "сверкой часов" и определить, насколько лидеры готовы к продолжению взаимного диалога.

Официально встреча заявлена как "переговоры о торговом взаимодействии", однако эксперты не исключают, что речь пойдёт о куда более широком круге вопросов - от тарифов и поставок редкоземельных металлов до роли Китая в Тихоокеанском регионе и его отношений с союзниками США. И конечно, оба лидера не смогут обойти стороной тему Украины и как оказать давление на Россию. Трамп, впрочем, часть своих карт по этому вопросу раскрыл – он рассчитывает, что Китай, вслед за Индией, существенно сократит закупки российской нефти.

Трамп прекрасно понимает: эффект от встречи с Си будет зависеть не столько от её реального содержания, сколько от восприятия - как внутри США, так и за их пределами. Если он сумеет представить разговор с китайским лидером как очередную "сделку века", его имидж сильного переговорщика получит новое подкрепление.

Таким образом, турне Трампа становится своеобразной репетицией американской стратегии в Азии: комбинации торговли, безопасности и пиара, где каждое соглашение станет частью большого пазла за влияние в регионе. Как говорится, həm ziyarət, həm ticarət…

Аналитическая служба Report