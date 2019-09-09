​Азербайджан вошел в топ-10 стран въездной миграции в Беларусь

В 2018 году в Беларусь для получения постоянного места жительства (ПМЖ) мигрировало 433 гражданина Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на Национальный статистический комитет страны.

Согласно статданным, Азербайджан занял 8-е место в топ-10 стран въездной миграции в республику.

Больше всего в 2018 году в Беларусь иммигрировало граждане Российской Федерации - на ПМЖ переехало 7040 россиян. На втором месте оказались граждане Туркменистана - 4001 человек.

На третьей строчке рейтинга – граждане Китая, на четвертой – Украины, на пятой – Казахстана. На шестой строчке обосновались жители Ирана. На седьмой строчке расположились США - 504 американца решили переехать в Беларусь на ПМЖ.

Девятое и десятое места соответственно заняли Грузия и Таджикистан.