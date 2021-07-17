Азербайджанец в Германии: Ситуация действительно печальная

"Нынешняя ситуация в Германии обычно считается крупнейшим стихийным бедствием за последние годы. В настоящее время общее число погибших насчитывается более 150 человек, 130 из которых находятся в Германии. Ситуация в Германии действительно печальная и она

"Сложившаяся ситуация в Германии является крупнейшим стихийным бедствием за последние годы. В настоящее время общее число погибших составляет более 150 человек, 130 из которых находятся в Германии. Ситуация в Германии действительно печальная, и она остается напряженной в большинстве жилых районов. Известно об около 600 раненых, также более чем 1 000 человек пропали без вести".

Об этом Report рассказал азербайджанский студент Джалал Хусейнбейли, в настоящее время получающий образование в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, одной из наиболее пострадавших в результате наводнения.

По его словам, в пострадавших от стихии районах работает достаточно большое число спасательных отрядов, задействованы даже военные: "Потому что есть места, куда нужно ехать только на бронетехнике, чтобы передвигаться по воде."

"В настоящее время я живу в Северной Вестфалии. Отчетливо слышны звуки вертолетов и другой техники. Однако это не оказало значительного воздействия на прилегающие территории, т.е. не было перебоев с электричеством, водой, Интернетом или другими коммунальными услугами. Наряду с государством были мобилизованы компании, частные организации и даже футбольные клубы. Итак, людям помогают несколько крупных немецких футбольных клубов. Есть районы, где ущерб был настолько велик, там так много оползней, что кажется, что там уже будет невозможно восстановить нормальную жизнь", - признается Джалал Хусейнбейли.

Джалал добавил, что сейчас в Северной Вестфалии солнечно, но погода очень переменчивая. В последние дни каждый день, но с перерывами, шел сильный дождь, в результате чего водные каналы были затоплены.

"В целом, в Северной Вестфалии азербайджанцев достаточно, но никто не пострадал и не пропал без вести. Поиски пропавших все еще продолжаются, и полный масштаб ущерба пока неизвестен. Сейчас в зоны бедствия никого не пускают, всем жителям настоятельно рекомендуется держаться подальше от наиболее поврежденных и затопленных мест. Опасность все еще существует. Сегодня стало известно, что президент Германии и канцлер Ангела Меркель посетят районы бедствия. Еще одна проблема заключается в том, что железнодорожные пути в западных провинциях Германии серьезно повреждены", - рассказал он.